2018-08-22T09:49:54+03:00
Происшествия

В Перми водитель задержал грабителя, напавшего на женщину

46-летний мужчина услышал крики о помощи, остановил машину и бросился за преступником
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Кировском районе Перми 46-летний мужчина ехал на машине, когда услышал крики о помощи. Он увидел упавшую на асфальт прохожую и убегающего от женщины молодого человека. Не раздумывая, водитель остановил машину и бросился следом. Он догнал и схватил грабителя, который забрал у пермячки сотовый телефон.

Свидетели вызвали наряд полиции. Грабителя доставили в дежурную часть. Им оказался 25-летний ранее судимый мужчина.

- После инцидента женщина поспешила поблагодарить за мужество и неравнодушие отважного пермяка, - сообщили в краевой полиции. - Он в свою очередь признался, что не мог поступить иначе. За его плечами - 28 лет службы в одном из силовых ведомств Прикамья. Он не понаслышке знает, что такое спасать и помогать людям.

Грабителя водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

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