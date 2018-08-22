В Перми водитель задержал грабителя, напавшего на женщину
В Кировском районе Перми 46-летний мужчина ехал на машине, когда услышал крики о помощи. Он увидел упавшую на асфальт прохожую и убегающего от женщины молодого человека. Не раздумывая, водитель остановил машину и бросился следом. Он догнал и схватил грабителя, который забрал у пермячки сотовый телефон.
Свидетели вызвали наряд полиции. Грабителя доставили в дежурную часть. Им оказался 25-летний ранее судимый мужчина.
- После инцидента женщина поспешила поблагодарить за мужество и неравнодушие отважного пермяка, - сообщили в краевой полиции. - Он в свою очередь признался, что не мог поступить иначе. За его плечами - 28 лет службы в одном из силовых ведомств Прикамья. Он не понаслышке знает, что такое спасать и помогать людям.
Грабителя водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.