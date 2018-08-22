Известная пермская актриса Ирина Максимкина переезжает в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 09:25 2018-08-22T09:25:54+03:00

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Ведущая актриса Театра-Театра Ирина Максимкина, жена художественного руководителя театра Бориса Мильграма, покидает Пермь. Новый сезон она начнет в Свердловском театре драмы. Как сообщает наш источник, решение актриса приняла во время больших сибирских гастролей Театра-Театра. Вместе с Ириной Максимкиной в Екатеринбург уехал еще один пермский артист - 26-летний Александр Уманчук.

Напомним, Ирина Максимкина начала работать в пермском театре в 2004 году. Ее первой ролью в Перми стала Нелли в мюзикле Журбина «Владимирская площадь». Потом были Тоня в «Живаго», Ассоль и Мэри в «Алых парусах», Зина в «Дядюшкином сне», Принцесса в «Бременских музыкантах», Валентина в «Графе Монте-Кристо», Луиза в «Восьми женщинах», леди Анна в «Ричарде III»…

2 марта 2018 года Ирина Максимкина была удостоена почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».