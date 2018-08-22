Самолет «Аэрофлота» не вылетел из Перми в Москву

СЕГОДНЯ 09:03 2018-08-22T09:04:18+03:00

Изменить размер текста: A A

22 августа утренний рейс СУ 1395 из Перми в Москву должен был вылететь в 7.55, но взлет был отменен. Информацию подтвердили в пермском аэропорту, отметив, что причину назвать может только перевозчик. Однако представители «Аэрофлота» в пермском аэропорту отказались от комментариев.

Согласно онлайн-расписанию. опубликованном на сайте пермского аэропорта, указано, что посадка на рейс завершена. Самолет Airbus 321 должен вылететь в Шереметьево в 11 часов по местному времени.

Ранее мы писали, что 21 августа самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из московского аэропорта «Шереметьево» в Сыктывкар, совершил вынужденную посадку в Перми. В столице Коми самолет не мог приземлиться из-за сильного тумана. Поэтому командир воздушного судна принял решение посадить самолет в пермском аэропорту. Лайнер сел в пермском аэропорту в 3:25 по местному времени, а через 5 часов вылетел в Сыктывкар. 21 августа в 7:45 по местному времени он прибыл в столицу Коми.