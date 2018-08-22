2018-08-22T07:52:08+03:00
Общество

В Перми в воскресенье пройдет день театра «У моста»

А в субботу на набережной состоится танцевальный марафон и соревнование «Тяни авто»
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми в «Выходные на набережной» пройдет много интересных событий. 25 августа на набережной установят танцпол, на котором в течение восьми часов будет проходить Всероссийская танцевальная гонка. Соревнование выиграет команда, которая протанцует дольше всех.

Кроме того, гостей набережной в течение дня ждут показательные выступления танцевальных школ Перми, мастер-классы, лотерея, а также конкурсы и розыгрыши призов.

Также 25 августа сильные мужчины и женщины будут тягать легковые автомобили. Регистрация участников соревнований «Тяни авто» начнется в 16:30 на бетонированной площадке возле кафе. Старт соревнований назначен на 17:00.

В воскресенье на набережной пройдет день театра «У моста», посвященный III международному фестивалю Мартина Макдонаха. Зрителей ждут мастер-классы по гриму и танцам в ирландском стиле, а также интерактивная концертная программа от артистов театра. Начало мероприятия в 17:00.

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