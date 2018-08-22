В Перми из-за сложных погодных условий вынужденно сел самолет, летевший в Сыктывкар

СЕГОДНЯ 07:40 2018-08-22T07:40:55+03:00

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21 августа самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из московского аэропорта «Шереметьево» в Сыктывкар, совершил вынужденную посадку в Перми.

Самолет из Москвы в Сыктывкар вылетел 20 августа в 22:20. В столице Коми самолет не мог приземлиться из-за сильного тумана. Поэтому командир воздушного судна принял решение посадить самолет в пермском аэропорту. Лайнер сел в пермском аэропорту в 3:25 по местному времени, а через 5 часов вылетел в Сыктывкар. 21 августа в 7:45 по местному времени он прибыл в столицу Коми.

Тем временем, мы писали, что 21 августа около 19 часов в центре Перми был обстрелян трамвай №7. Произошло это в районе остановки сквера Уральских добровольцев. Неизвестным предметом была разбита дверь вагона.

Как сообщили очевидцы, водитель трамвая проехал опасное место и остановился. Женщина-кондуктор высадила всех пассажиров и вызвала ГБР.