В центре Перми обстреляли трамвай №7 с пассажирами

СЕГОДНЯ 07:18 2018-08-22T09:19:42+03:00

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21 августа около 19 часов в центре Перми был обстрелян трамвай №7. Произошло это в районе остановки сквера Уральских добровольцев. Неизвестным предметом была разбита дверь вагона.

Как сообщили очевидцы, водитель трамвая проехал опасное место и остановился. Женщина-кондуктор высадила всех пассажиров и вызвала ГБР.

- 21 августа в 19.07 в вагон, следующий по маршруту №7 в направлении станции Пермь-2, хулиганами был кинут посторонний предмет, - рассказали нам в Горэлектротрансе. - Было разбито стекло одной двери. При этом никто не пострадал. На место были вызваны сотрудники полиции, которым предприятие передало все материалы происшествия. В 19:46 движение было восстановлено.

Ранее мы писали, что в Прикамье следственный комитет проверяет информацию о беспорядках в колонии №37, расположенной в поселке Половинка Чусовского района. Осужденные хотели сместить начальство исправительной колонии.