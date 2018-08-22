В центре Перми обстреляли трамвай №7 с пассажирами
21 августа около 19 часов в центре Перми был обстрелян трамвай №7. Произошло это в районе остановки сквера Уральских добровольцев. Неизвестным предметом была разбита дверь вагона.
Как сообщили очевидцы, водитель трамвая проехал опасное место и остановился. Женщина-кондуктор высадила всех пассажиров и вызвала ГБР.
- 21 августа в 19.07 в вагон, следующий по маршруту №7 в направлении станции Пермь-2, хулиганами был кинут посторонний предмет, - рассказали нам в Горэлектротрансе. - Было разбито стекло одной двери. При этом никто не пострадал. На место были вызваны сотрудники полиции, которым предприятие передало все материалы происшествия. В 19:46 движение было восстановлено.
Ранее мы писали, что в Прикамье следственный комитет проверяет информацию о беспорядках в колонии №37, расположенной в поселке Половинка Чусовского района. Осужденные хотели сместить начальство исправительной колонии.