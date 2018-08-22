График отключения воды в Перми 25 августа
25 августа в 9 утра начнутся аварийно-восстановительные работы на сетях у дома по ул. Бумажников, 15 в Орджоникидзевском районе. До 17 часов не будет воды в домах по улицам:
- Бенгальской, 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;
- Бумажников, 1, 4, 9, 11, 12, 17, 2, 20;
- Васильевской, 4;
- Евгения Пузырева, 4, 14, 23;
- Железнодорожной, 1, 1а;
- Корсуньской, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- Малореченской, 12;
- Мозырьской, 3, 5, 9, 9а, 26;
- Мозырьский 1-й, 35;
- Мозырьский 2-й, 30;
- Оршанской, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17;
- Пинской, 1;
- Пришвина, 1;
- Прохладной, 2;
- Сестрорецкой, 1, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 21, 21а, 24, 26,
- Сиреневой, 1;
- Сосновой, 1;
- Сухумской, 3, 4а, 5, 6, 6а, 8, 10, 19.
Кроме того, 25 августа с 9.30 до 19.30 будут вестись работы на ул. Монастырской. Будет отключена вода в домах по улицам:
- Куйбышева, 1, 2, 3, 7;
- Монастырской, 12, 12б, 14, 59а, 61;
- Окулова, 5, 6, 7;
- Окулова, 2а.
Ранее мы писали, что в Перми открыли движение на перекрестке Островского и Революции раньше срока. По графику ремонт должен был закончен 22 августа, но подрядчики ускорились и сделали все к воскресенью, 19 августа. Сейчас проводится подготовка к следующему этапу – обновлению участка тепломагистрали «ул. Революции – ул. Тимирязева».