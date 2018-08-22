График отключения воды в Перми 25 августа

СЕГОДНЯ 06:37 2018-08-22T06:37:25+03:00

Без воды останутся почти 100 домов в Ленинском и Орджоникидзевском районах Перми

Изменить размер текста: A A

25 августа в 9 утра начнутся аварийно-восстановительные работы на сетях у дома по ул. Бумажников, 15 в Орджоникидзевском районе. До 17 часов не будет воды в домах по улицам:

- Бенгальской, 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20;

- Бумажников, 1, 4, 9, 11, 12, 17, 2, 20;

- Васильевской, 4;

- Евгения Пузырева, 4, 14, 23;

- Железнодорожной, 1, 1а;

- Корсуньской, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

- Малореченской, 12;

- Мозырьской, 3, 5, 9, 9а, 26;

- Мозырьский 1-й, 35;

- Мозырьский 2-й, 30;

- Оршанской, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17;

- Пинской, 1;

- Пришвина, 1;

- Прохладной, 2;

- Сестрорецкой, 1, 4, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 21, 21а, 24, 26,

- Сиреневой, 1;

- Сосновой, 1;

- Сухумской, 3, 4а, 5, 6, 6а, 8, 10, 19.

Кроме того, 25 августа с 9.30 до 19.30 будут вестись работы на ул. Монастырской. Будет отключена вода в домах по улицам:

- Куйбышева, 1, 2, 3, 7;

- Монастырской, 12, 12б, 14, 59а, 61;

- Окулова, 5, 6, 7;

- Окулова, 2а.

Ранее мы писали, что в Перми открыли движение на перекрестке Островского и Революции раньше срока. По графику ремонт должен был закончен 22 августа, но подрядчики ускорились и сделали все к воскресенью, 19 августа. Сейчас проводится подготовка к следующему этапу – обновлению участка тепломагистрали «ул. Революции – ул. Тимирязева».