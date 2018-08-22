2018-08-22T06:13:23+03:00
Общество

В Перми прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в двух торговых центрах

Материалы проверки отправлены в суд
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Прокуратура Орджоникидзевского района Перми установила, что в торговом центре «Колибри» на ул. Кабельщиков, 12 и ТЦ на ул. Цимлянской, д. 23 допускаются грубые нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Директору ООО «Кристалл-Сервис», организации, управляющей ТЦ «Колибри», и ИП Решетникова С.М., владельца помещений в здании ТЦ на ул. Цимлянской, 23, внесены представления об устранении нарушений законодательства. Однако нарушения не были исправленыф в срок.

Так, на фасаде здания ТЦ «Колибри» размещены рекламные баннеры с неизвестным показателем группы горючести.

В здании Торгового центра по ул. Цимлянской, 23, на втором этаже размещены магазины «Галамарт» и одежды и при этом отсутствует второй эвакуационный выход, сообщили в краевой прокуратуре.

В отношении собственников здания возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом). Материалы проверки направлены для рассмотрения мировым судьям судебных участков Орджоникидзевского судебного района.

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