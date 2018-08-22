В Прикамье следственный комитет проверяет информацию о беспорядках в колонии

СЕГОДНЯ 05:58 2018-08-22T05:58:08+03:00

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Следственный комитет проводит проверку беспорядков в исправительной колонии № 37, расположенной в поселке Половинка Чусовского района Пермского края.

По предварительным данным, в жилом помещении одного из отрядов исправительной колонии группа осужденных решили наказать заключенного за то, что он оказывает содействие администрации учреждения. Противоправные действия осужденных были пресечены сотрудниками исправительной колонии, сообщили в краевом следственном комитете.

Как нам рассказал председатель общественной наблюдательной комиссии по правам осужденных Георгий Ситников, в колонии около 10 осужденных отказались подчиняться требованиям администрации.

- В чем конкретно заключались требования - я пока сказать не могу, - говорит Георгий Ситников. - Их поместили в штрафной изолятор. Двое из осужденных нанесли себе телесные повреждения.

По информации ГУФСИН Пермского края, заговорщики намеренно нарушали дисциплину. Они хотели сменить начальника колонии, который, по их мнению, слишком требователен.