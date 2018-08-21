2018-08-21T17:49:03+03:00
Общество

На директора прикамской управляющей компании «Комфорт Сервис» завели уголовное дело

Ему грозит до 1 года лишения свободы
Андрей МАТЛИН
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На скамье подсудимых окажется директор УК.На скамье подсудимых окажется директор УК.
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Речь идет не о махинациях с деньгами собственников жилья, а о хронической невыплате зарплаты работникам управляющей компании.

- Сотрудники очерской компании ООО «Комфорт Сервис» пожаловались на то, что им регулярно недоплачивают зарплату, - сообщили в краевой прокуратуре. – В ходе прокурорской проверки было установлено, что исполнительный директор ООО «Комфорт Сервис», на которого были возложены обязанности по выдаче заработной платы работникам, с июля по сентябрь 2017 заработную плату работникам выплачивал лишь частично. Так, размер задолженности по заработной плате одному из работников за 3 месяца составил около 50 тысяч рублей.

Несмотря на то, что директор управляющей компании погасил задолженность по зарплате, уголовное дело районный прокурор направил для рассмотрения мировому судье.

- Статья, по которой его обвиняют, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 1 года, - напомнили в краевой прокуратуре.

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