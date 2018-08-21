2018-08-21T15:19:35+03:00
Общество

В эфире радио «КП»-Пермь» выступит директор психологического центра Юрий Вагин

Мы поговорим о том, что интересно именно вам
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из архива Юрия Вагина.Фото из архива Юрия Вагина.
Изменить размер текста:

У вас есть проблемы? Вас не устраивают отношения с начальством? Ругаетесь со своими близкими? Не можете бросить курить? Переживаете, что до сих пор не создали семью? В эфире радио «КП»-Пермь» выступит врач-психотерапевт с 30-летним стажем, директор психологического центра Юрий Вагин. Он ответит на все ваши вопросы, расскажет, почему психолог - это хороший советчик.

«Правильно организованная жизнь должна приносить человеку хроническое удовольствие, и если это не так, то виновата не жизнь, а сам человек, который неправильно организовал свою жизнь», - уверен директор психологического центра Юрий Вагин.

Как поверить в себя и стать счастливым? Ответ на этот этот и другие вопросы о карьере и любви мы дадим в прямом эфире в среду, 22 августа, после 13 часов на 96.6 fm. Ждем ваших звонков, номер прямого эфира: 207-59-66.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На директора прикамской управляющей компании «Комфорт Сервис» завели уголовное дело
В Прикамье в первом полугодии добровольно ушли из жизни 357 человек
В Перми у наркодилера изъяли 1 кг героина
В Прикамье легковушка насмерть сбила лося
В Перми почтят память героев битвы на Курской дуге
Пермский ТЮЗ поставит «Сказки про Ежика в тумане» и «Волшебную гору»
В Прикамье контролер участка шахты платил своему начальнику
В Пермский зоопарк доставили самку японского журавля
Экс-солистка «Блестящих» попросила губернатора Прикамья привлечь к ответственности живодера, который покалечил алабая
Водителя фуры, устроившего смертельное ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, нашли мертвым в лесу
Пермские «Стальные Тигры» стали бронзовыми призерами чемпионата России
Пермские общественники проверили МСЧ №7
Призер Олимпийских игр Александр Смышляев станет гостем фестиваля «Смотрины на Красной горке»
В Пермском крае оштрафованы две коллекторские организации
В Прикамье 19-летний парень избил мужчину и угнал его автомобиль
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Пермском крае
В Перми полиция разыскала 71-летнюю пенсионерку, которая пропала несколько дней назад
Пермский музыкант DJ Smash намерен добиться более сурового наказания своим обидчикам
Пермская актриса Светлана Пермякова открывает детскую театральную школу
Пермяки смогут задать вопросы по началу нового учебного года по «горячей телефонной линии»
«Молот-Прикамье» одержал крупную победу над «Зауральем» из Кургана
В центре Перми мужчина попал под трамвай
В Перми скончалась вторая пострадавшая при пожаре на заводе «Урал»
В Перми замглавы районного следственного отдела СК арестован на два месяца