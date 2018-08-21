В эфире радио «КП»-Пермь» выступит директор психологического центра Юрий Вагин

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-21T15:19:35+03:00

Мы поговорим о том, что интересно именно вам

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У вас есть проблемы? Вас не устраивают отношения с начальством? Ругаетесь со своими близкими? Не можете бросить курить? Переживаете, что до сих пор не создали семью? В эфире радио «КП»-Пермь» выступит врач-психотерапевт с 30-летним стажем, директор психологического центра Юрий Вагин. Он ответит на все ваши вопросы, расскажет, почему психолог - это хороший советчик.

«Правильно организованная жизнь должна приносить человеку хроническое удовольствие, и если это не так, то виновата не жизнь, а сам человек, который неправильно организовал свою жизнь», - уверен директор психологического центра Юрий Вагин.

Как поверить в себя и стать счастливым? Ответ на этот этот и другие вопросы о карьере и любви мы дадим в прямом эфире в среду, 22 августа, после 13 часов на 96.6 fm. Ждем ваших звонков, номер прямого эфира: 207-59-66.