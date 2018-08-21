2018-08-21T15:06:11+03:00
Общество

В Прикамье в первом полугодии добровольно ушли из жизни 357 человек

Из-за отравления алкоголем погибли 250 человек
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье от неестественных причин погибло 1 736 человек. В частности, добровольно ушли из жизни 357 человек, от отравлений алкоголем погибли 250 человек, жертвами убийц стали 148 человек, от всех видов транспортных несчастных случаев погибло 126 человек. Кроме того, от прочих случайных отравлений ушло из жизни 23 человека, из них 18 человек – от отравлений наркотиками и галлюциногенами. От ВИЧ-инфекции умерло 481 человек, от туберкулеза - 80.

Младенческая смертность в сравнении с аналогичным периодом 2017 года снизилась на 13 человек - с 85 до 72 детей. За первые шесть месяцев этого года в крае родилось 14686 детей (за первое полугодие 2017 года – 15841 младенец), а умерло 18569 жителей (18246).

Кроме того, на 10% снизилось число браков и почти на 2% увеличилось число разводов, сообщили в Пермьстате.

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