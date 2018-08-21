В Перми у наркодилера изъяли 1 кг героина

СЕГОДНЯ 14:30 2018-08-21T14:30:11+03:00

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Сотрудники пермского наркоконтроля задержали 23-летнего уроженца ближнего Зарубежья, который проживал на съемной квартире на ул. Баумана. Наркодилер в своей квартире фасовал героин - до 4 грамма в каждый сверток. Затем он раскладывал по 20-40 пакетиков с «белой смертью» по тайникам.

В ходе обыска полицейские в доме нашли электронные весы в форме ложки и упаковочный материал. Здесь же обнаружили и так называемую «черную бухгалтерию» - записи о том, куда и сколько пакетиков с героином героина он успел разложить по тайникам.

В общей сложности полицейские изъяли более 1 килограмма запрещенных веществ. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Мужчина содержится под стражей. Арестован и поставщик героина. В настоящий момент оперативники устанавливают все звенья преступной наркоцепи. Не исключено, что уже в ближайшее время в деле появятся новые фигуранты, сообщили в краевой полиции.