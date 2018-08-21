2018-08-21T14:30:53+03:00
Происшествия

В Прикамье легковушка насмерть сбила лося

Это уже 55 ДТП с участием диких животных с начала года
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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На минувшей неделе в Чусовском районе на 39 километре дороги Полазна-Чусовой легковой автомобиль насмерть сбил годовалого лося. Это уже 55 ДТП с участием диких животных с начала года. Все звери погибли.

Ранее мы писали, что по данным министерства природных ресурсов Пермского края, наибольшая вероятность столкнуться с дикими животными у автомобилистов есть на трассе ПермьЕкатеринбург (в Пермском и Кунгурском районах), трассе М7 подъезд к Перми (в Очёрском районе), трасса Пермь–Березники (в Добрянском районе), а также на трассе Кукуштан–Чайковский (в Кунгурском и Осинском районах).

В Минприроды просят водителей быть внимательными на дорогах и особенно аккуратно ездить в зоне действия знака «Дикие животные». Необходимо сбавить скорость до 40 км/ч. В этом случае есть возможность затормозить до полной остановки, не нанеся ущерб автомобилю и животному.

За гибель животных водителям грозит штраф - 80 тысяч рублей.

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