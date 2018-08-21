СЕГОДНЯ 12:18 2018-08-21T12:21:41+03:00

Ее привезли для самца Фуджи, который ждал подругу 3,5 года

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Из Окского государственного заповедника в пермский зоопарк доставили самку японского журавля. Птица родилась в питомнике редких видов журавлей 3 июля 2017 года и получила кличку Ай (все японские журавли носят названия японских городов).

В пермском зоопарке живет самец по имени Фуджи, который старше Ай на шесть лет. Японский журавль ждал подругу 3,5 года и очень благосклонно к ней отнесся. Фуджи повторяет все движения самки, двигаясь за ней по своему вольеру вдоль разделяющей сетки.

Японским журавлям выделили два вольера для возможности разделения птиц на период агрессивного поведения самца, поскольку он может поранить самца. Ай заняла бывший вольер серых журавлей, которых, в свою очередь, перевели в новые апартаменты рядом со входом в зоопарк.