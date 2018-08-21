Водителя фуры, устроившего смертельное ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, нашли мертвым в лесу

СЕГОДНЯ 11:05 2018-08-21T11:05:16+03:00

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Авария произошла еще 18 августа в 22.25. На 301 км автодороги Екатеринбург - Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, 41-летний водитель фуры «Фредлайнер», двигаясь со стороны Перми, выехал на полосу встречного движения. Там он по касательной задел «Шевроле Ланос», а затем лоб в лоб столкнулся с «ВАЗ-21074». От удара отечественный автомобиль отбросило на другую машину, также марки «Шевроле».

На месте ДТП погибла 59-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении «ВАЗ-2107». Еще трое пассажиров «Лады» - 26-летние мужчина и женщина 10-летняя девочка и водитель «Жигулей» госпитализированы в лечебное учреждение Ревды. Кроме них, в аварии также пострадал водитель автомашины «Шевроле Ланос».

В результате аварии произошло возгорание кабины большегруза. Полицейские и медики не смогли сразу найти водителя, который выскочил и убежал в лес. Полиция искала его два дня и нашла в понедельник ближе к вечеру неподалеку от места аварии. Он был мертв. По предварительной информации, он мог покончить с собой.

- Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы понять, из-за чего и когда именно умер мужчина, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.