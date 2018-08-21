Пермские «Стальные Тигры» стали бронзовыми призерами чемпионата России

СЕГОДНЯ 10:47 2018-08-21T10:47:44+03:00

Команда по американскому футболу добивается такого успеха второй год подряд

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Пермские «Стальные Тигры» выиграли Кубок Регионов по американскому футболу и вышли в полуфинал чемпионата России. Нашей команде противостояли «Московские Патриоты» – тринадцатикратные чемпионы России.

Пермяки подтвердили свой статус лучшей региональной команды страны, дав уверенный бой действующим чемпионам. Тем не менее, «Патриоты» одержали победу со счетом 42:14, обеспечив себе путевку в финал лиги американского футбола.

Лучшим игроком «Стальных Тигров» по версии Лиги американского футбола стал Евгений Захаров. - Практически в каждом розыгрыше, который заканчивался для пермского нападения чем-то позитивным, участвовал №99, - отметили эксперты. - Он набрал приличное количество выносных ярдов и сделал два пасовых тачдауна.

Пермская команда второй год подряд становится бронзовым призером чемпионата России и лучшей региональной командой страны.