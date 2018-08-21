Пермские общественники проверили МСЧ №7

СЕГОДНЯ 10:31 2018-08-21T11:01:57+03:00

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Региональная группа общественного контроля при Общественной палате Пермского края посетила с проверкой МСЧ №7. Общественники не в первый раз контролируют больницу, которая была построена еще в 40-50-х годах прошлого столетия.

Так, после ряда обрушений частей потолка гинекологического корпуса на 37 коек, отделение было решено временно переселить в хирургический корпус. Туда же был переселен и административный корпус. Таким образом, когда сразу 3 корпуса были объединены в одном, это привело к высокой стесненности.

- Администрация учреждения заверила, что в ближайшее время будет проведен ремонт административного корпуса, чтобы руководство больницы вернулось на свои площади, не занимая место в лечебном корпусе, - отметил руководитель региональной группы Марк Коробов. - Кроме того, будет проведен ремонт третьего этажа основного корпуса.

Общественники также увидели, что проведены работы по ремонту водосточной системы, чтобы осадки не разрушали фасад здания. Однако эти все меры временные и не решают проблему. По итогам проверки было решено на ближайшем заседании с краевым Минздравом поднять вопрос о необходимости новых корпусов медсанчасти.

Также проверяющие пообщались с пациентами. Жалобы на персонал учреждения отсутствуют, лекарства пациенты получают вовремя.