2018-08-21T11:01:57+03:00
Общество

Пермские общественники проверили МСЧ №7

В зданиях больницы будет проведен ремонт
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Региональная группа общественного контроля при Общественной палате Пермского края посетила с проверкой МСЧ №7. Общественники не в первый раз контролируют больницу, которая была построена еще в 40-50-х годах прошлого столетия.

Так, после ряда обрушений частей потолка гинекологического корпуса на 37 коек, отделение было решено временно переселить в хирургический корпус. Туда же был переселен и административный корпус. Таким образом, когда сразу 3 корпуса были объединены в одном, это привело к высокой стесненности.

- Администрация учреждения заверила, что в ближайшее время будет проведен ремонт административного корпуса, чтобы руководство больницы вернулось на свои площади, не занимая место в лечебном корпусе, - отметил руководитель региональной группы Марк Коробов. - Кроме того, будет проведен ремонт третьего этажа основного корпуса.

Общественники также увидели, что проведены работы по ремонту водосточной системы, чтобы осадки не разрушали фасад здания. Однако эти все меры временные и не решают проблему. По итогам проверки было решено на ближайшем заседании с краевым Минздравом поднять вопрос о необходимости новых корпусов медсанчасти.

Также проверяющие пообщались с пациентами. Жалобы на персонал учреждения отсутствуют, лекарства пациенты получают вовремя.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова попросила губернатора Прикамья привлечь к ответственности живодера, который покалечил алабая
Водителя фуры, устроившего смертельное ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, нашли мертвым в лесу
Пермские «Стальные Тигры» стали бронзовыми призерами чемпионата России
Призер Олимпийских игр Александр Смышляев станет гостем фестиваля «Смотрины на Красной горке»
В Пермском крае оштрафованы две коллекторские организации
В Прикамье 19-летний парень избил мужчину и угнал его автомобиль
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Пермском крае
В Перми полиция разыскала 71-летнюю пенсионерку, которая пропала несколько дней назад
Пермский музыкант DJ Smash намерен добиться более сурового наказания своим обидчикам
Пермская актриса Светлана Пермякова открывает детскую театральную школу
Пермяки смогут задать вопросы по началу нового учебного года по «горячей телефонной линии»
«Молот-Прикамье» одержал крупную победу над «Зауральем» из Кургана
В центре Перми мужчина попал под трамвай
В Перми скончалась вторая пострадавшая при пожаре на заводе «Урал»
В Перми замглавы районного следственного отдела СК арестован на два месяца