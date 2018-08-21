2018-08-21T10:16:49+03:00
Спорт

Призер Олимпийских игр Александр Смышляев станет гостем фестиваля «Смотрины на Красной горке»

В соревнованиях по летнему фристайлу станут 36 человек
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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25 августа в Чусовом пройдет фестиваль летнего фристайла и экстремальных видов спорта «Смотрины на Красной горке». Участники уникального спортивного мероприятия представят зрителям головокружительные прыжки с водного трамплина в пруд в полуфинальных, финальных и показательных выступлениях.

Участниками соревнований по летнему фристайлу в этом году станут 36 спортсменов из Чусового, Красноярска, Краснодарского края. Почетным гостем фестиваля станет бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи по фристайлу Александр Смышляев. Комментировать спортивный праздник будет ведущий телеканала «Матч ТВ» Илья Трифанов.

Кульминацией фестиваля станет вечернее шоу. На одной площадке одновременно будут выступать танцоры и спортсмены. Впервые вместе выступят фристайлисты и «Шоу летающих людей» (флайборд) от команды «FlYBOARD RF» (Нижний Новгород).

До места проведения мероприятия можно доехатьна общественном транспорте:

• на автобусе: от автовокзала Чусового, перейти на другую сторону дороги и сесть на маршрут № 2,3,7,9 до остановки «Поликлиника», дальше подняться вверх по пешеходной дорожке до указателя «Фестиваль Смотрины на Красной горке». Стоимость проезда 20 рублей.

• в день проведения фестиваля будет курсировать специальный маршрут автобуса до остановки «Перевал».

• на такси, примерная стоимость проезда 100 рублей

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