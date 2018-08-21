В Пермском крае оштрафованы две коллекторские организации

СЕГОДНЯ 10:02 2018-08-21T10:02:12+03:00

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Судебные приставы добились наказания для двух коллекторских организаций, нарушивших закон.

НАО «Первое Коллекторское Бюро» посылало текстовые и голосовые сообщения не самому кредитору, а его знакомому без указания необходимой информации о факте наличия просроченной задолженности, о наименовании кредитора и контактных телефонах.

ООО «Кредитэкспресс Финанс» пыталась оказать психологическое давление на должников. По почте направляло письма, вводящие должников в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, возможности применения к должникам мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования.

Обе коллекторские организации должны заплатить штрафы в размере 50 тысяч рублей каждая.

УФССП России по Пермскому краю напоминает: если вы считаете, что если коллекторские организации превышают свои полномочия, вы вправе обратиться в Управление ФССП России по Пермскому краю с заявлением о проведении проверки.