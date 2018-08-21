В Прикамье 19-летний парень избил мужчину и угнал его автомобиль

СЕГОДНЯ 09:38 2018-08-21T09:38:59+03:00

Угонщик рассказал, что совершил преступление, потому что был сильно пьян

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В июне в поселке Оверята Краснокамского района избили и обокрали 25-летнего мужчину. Он пришел в полицию и сообщил, что у него похитили сотовый телефон и машину. Ущерб мужчина оценил в 105 тысяч рублей.

Стражи порядка восстановили хронику событий. Молодой человек ездил по поселку на автомобиле. Возле магазина он подобрал двух пьяных парней. На улице Строителей у машины прокололось колесо. Во время замены колеса один из парней напал на водителя, забрал сотовый телефон и уехал вместе со своим другом.

Угнанный ВАЗ полицейские обнаружили на улице Заводской, там же задержали угонщика. 19-летний парень сказал, что совершил преступление из-за того, что был пьян.

Однако в ходе следствия стражи порядка выяснили, что в апреле этого года молодой человек похитил телефон и кошелек с деньгами у незнакомого ему человека, в чьей компании распивал спиртные напитки. Оба уголовных дела были объединены в одно производство.

Суд приговорил виновного к 2 годам 8 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщили в краевой полиции.