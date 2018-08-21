2018-08-21T09:38:59+03:00
Происшествия

В Прикамье 19-летний парень избил мужчину и угнал его автомобиль

Угонщик рассказал, что совершил преступление, потому что был сильно пьян
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В июне в поселке Оверята Краснокамского района избили и обокрали 25-летнего мужчину. Он пришел в полицию и сообщил, что у него похитили сотовый телефон и машину. Ущерб мужчина оценил в 105 тысяч рублей.

Стражи порядка восстановили хронику событий. Молодой человек ездил по поселку на автомобиле. Возле магазина он подобрал двух пьяных парней. На улице Строителей у машины прокололось колесо. Во время замены колеса один из парней напал на водителя, забрал сотовый телефон и уехал вместе со своим другом.

Угнанный ВАЗ полицейские обнаружили на улице Заводской, там же задержали угонщика. 19-летний парень сказал, что совершил преступление из-за того, что был пьян.

Однако в ходе следствия стражи порядка выяснили, что в апреле этого года молодой человек похитил телефон и кошелек с деньгами у незнакомого ему человека, в чьей компании распивал спиртные напитки. Оба уголовных дела были объединены в одно производство.

Суд приговорил виновного к 2 годам 8 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщили в краевой полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова попросила губернатора Прикамья привлечь к ответственности живодера, который покалечил алабая
Водителя фуры, устроившего смертельное ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург, нашли мертвым в лесу
Пермские «Стальные Тигры» стали бронзовыми призерами чемпионата России
Пермские общественники проверили МСЧ №7
Призер Олимпийских игр Александр Смышляев станет гостем фестиваля «Смотрины на Красной горке»
В Пермском крае оштрафованы две коллекторские организации
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Пермском крае
В Перми полиция разыскала 71-летнюю пенсионерку, которая пропала несколько дней назад
Пермский музыкант DJ Smash намерен добиться более сурового наказания своим обидчикам
Пермская актриса Светлана Пермякова открывает детскую театральную школу
Пермяки смогут задать вопросы по началу нового учебного года по «горячей телефонной линии»
«Молот-Прикамье» одержал крупную победу над «Зауральем» из Кургана
В центре Перми мужчина попал под трамвай
В Перми скончалась вторая пострадавшая при пожаре на заводе «Урал»
В Перми замглавы районного следственного отдела СК арестован на два месяца