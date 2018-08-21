В Прикамье 19-летний парень избил мужчину и угнал его автомобиль
В июне в поселке Оверята Краснокамского района избили и обокрали 25-летнего мужчину. Он пришел в полицию и сообщил, что у него похитили сотовый телефон и машину. Ущерб мужчина оценил в 105 тысяч рублей.
Стражи порядка восстановили хронику событий. Молодой человек ездил по поселку на автомобиле. Возле магазина он подобрал двух пьяных парней. На улице Строителей у машины прокололось колесо. Во время замены колеса один из парней напал на водителя, забрал сотовый телефон и уехал вместе со своим другом.
Угнанный ВАЗ полицейские обнаружили на улице Заводской, там же задержали угонщика. 19-летний парень сказал, что совершил преступление из-за того, что был пьян.
Однако в ходе следствия стражи порядка выяснили, что в апреле этого года молодой человек похитил телефон и кошелек с деньгами у незнакомого ему человека, в чьей компании распивал спиртные напитки. Оба уголовных дела были объединены в одно производство.
Суд приговорил виновного к 2 годам 8 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщили в краевой полиции.