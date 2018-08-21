МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Пермском крае
По данным Пермского гидрометцентра (Пермского ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС») в период с 21 по 22 августа по югу Пермского края ожидается высокая пожарная опасность 4 класса.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем. Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:
• Не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);
• Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
• Не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п. ;
• Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
• Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
Водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.