2018-08-21T07:30:03+03:00
Происшествия

В Перми полиция разыскала 71-летнюю пенсионерку, которая пропала несколько дней назад

Ее жизни ничего не угрожает
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пропавшую в Перми пожилую женщину нашли живой, сообщили в соцсетях родные женщины. Полицейские определили местонахождение Антонины Терсковой и сообщили родственникам.

Напомним, что несколько дней назад пропала 71-летняя Антонина Васильевна Терскова. Антонина Васильевна ушла из дома в Перми по улице Козьмы Минина, 5 в Свердловском районе в неизвестном направлении, с тех пор нет информации о ее местонахождении. Из дома Антонина Васильевна почти никогда не выходила.

Ранее мы писали, что в лесу Верещагинского района пропала женщина с 8-летней дочерью. Через несколько дней их нашли полицейские. Сотрудникам полиции удалось дозвониться до пропавшей. Та сообщила, что вместе с дочерью заблудилась в лесу.

На поиски пропавших направили сотрудников МЧС, национальной гвардии, единой диспетчерской службы. К ним присоединились местные жители, охотники, лесничий, и егеря. Местонахождение женщины удалось определить по сигналу мобильника.

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