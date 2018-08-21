В Перми полиция разыскала 71-летнюю пенсионерку, которая пропала несколько дней назад
Пропавшую в Перми пожилую женщину нашли живой, сообщили в соцсетях родные женщины. Полицейские определили местонахождение Антонины Терсковой и сообщили родственникам.
Напомним, что несколько дней назад пропала 71-летняя Антонина Васильевна Терскова. Антонина Васильевна ушла из дома в Перми по улице Козьмы Минина, 5 в Свердловском районе в неизвестном направлении, с тех пор нет информации о ее местонахождении. Из дома Антонина Васильевна почти никогда не выходила.
Ранее мы писали, что в лесу Верещагинского района пропала женщина с 8-летней дочерью. Через несколько дней их нашли полицейские. Сотрудникам полиции удалось дозвониться до пропавшей. Та сообщила, что вместе с дочерью заблудилась в лесу.
На поиски пропавших направили сотрудников МЧС, национальной гвардии, единой диспетчерской службы. К ним присоединились местные жители, охотники, лесничий, и егеря. Местонахождение женщины удалось определить по сигналу мобильника.