Пермская актриса Светлана Пермякова открывает детскую театральную школу

СЕГОДНЯ 06:28 2018-08-21T06:28:53+03:00

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Пермская КВНщица, звезда серила «Интерны» Светлана Пермякова начала отбор детей в свою театральную студию в центре Москвы.

- Совместно с профессиональными педагогами мы окунёмся в мир театра и кино, научимся актёрскому мастерству, вокалу, танцам, ритмике, английскому языку, будем репетировать и выпускать спектакли, - написала актриса на своей страничке в Instagram

Стоит добавить, что в театральную студию принимаются дети с 4 лет. По словам актрисы, творческая студия лишь первая ступень большего проекта, уже этой осенью будет открыт детский театр и уютное кафе. Воспитанники студии впоследствии получат возможность выйти на большую сцену. Зрительный зал рассчитан на 150 мест.

Светлана Пермякова будет художественным руководителем учреждения для маленьких актеров и даже режиссером некоторых спектаклей.