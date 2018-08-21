2018-08-21T06:14:20+03:00
Общество

Пермяки смогут задать вопросы по началу нового учебного года по «горячей телефонной линии»

22 августа специалисты департамента образования Перми будут отвечать на звонки
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В новом учебном году за парты сядут порядка 118 тысяч школьников, среди них 14, 5 тысяч – первоклассники. Самое большое количество первых классов в этом году будет открыто в школе №59 в Дзержинском районе. В первой параллели откроется 13 классов.

Перед началом учебного года в Перми пройдет «горячая» телефонная линия. 22 августа с 13 до 15 часов специалисты департамента образования будут отвечать на вопросы пермяков по телефону 212-70-50.

Торжественные линейки в большинстве школ города пройдут в субботу, 1 сентября. В образовательных учреждениях Перми работают порядка 12 тысяч педагогов. Ежегодно в отрасль приходят около 300 молодых специалистов, 90% остаются работах после трех лет учебной деятельности. Больше всего молодежи работает в школах «Дуплекс», «Мастерград», детских садах №424 и №29, а также детско-юношеском центре «Фаворит» и центре детского творчества «Юность», сообщили в пресс-службе мэрии.

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