2018-08-21T06:02:36+03:00
Спорт

«Молот-Прикамье» одержал крупную победу над «Зауральем» из Кургана

Пермские хоккеисты выиграли 5:2
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фото: ХК "Молот-Прикамье"фото: ХК "Молот-Прикамье"
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В Перми стартовал XVII традиционный предсезонный турнир «Кубок Прикамья», В первой встрече «молотобойцы» обыграли курганский клуб «Зауралье» 5:2.

Два периода на льду была равная игра и только в заключительной трети игры «молотобойцы» сломили сопротивление гостей, забросив четыре безответные шайбы. Причем пермские хоккеисты отыгрались со счета 0:2.

В составе «Молота» отличились Игорь Тимченко (дважды), Илья Серегин, Антон Андриянов и Матвей Тымченко.

Сегодня наша команда сыграет со своим принципиальным соперником - «Торосом» из Нефтекамска. В первый день турнира «Торос» уступил тюменскому «Рубину» 2:3. Начало встречи в 19 часов.

В пресс-службе пермского клуба отметили, что во время «Кубка Прикамья» в фойе дворца будет организована продажа вездеходов на сезон 2018/19 по цене 2500! Количество абонементов ограничено.

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