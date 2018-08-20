2018-08-20T20:30:08+03:00
Происшествия

В центре Перми мужчина попал под трамвай

Пострадавший был госпитализирован
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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В понедельник, 20 августа, около 15 часов в центре Перми трамвай сбил пешехода. На перекрестке улиц Куйбышева и Революции пожилой мужчина начал переходить рельсы и попал под движущийся трамвай.

- По предварительной информации, пешеход начал переход через обособленные трамвайные пути в не установленном месте перед идущим трамваем, проезжающим на свой разрешающий сигнал светофора, - рассказали в «Пермгорэлектротрансе».

После столкновения мужчина находился в сознании. На «скорой помощи» его увезли в больницу.

Все материалы об аварии были переданы в ГИБДД. Движение трамваев на этом участке было восстановлено через час.

Напоминаем, что 23 августа с 12.15 до 12.30 будет приостановлено движение трамваев №6, №8 и №10 по улице Сибирская на время проведения церемонии возложения цветов к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу. Торжественная церемония будет посвящена 75-й годовщине со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

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