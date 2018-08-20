В Перми скончалась вторая пострадавшая при пожаре на заводе «Урал»
Работница завода, в котором неделю назад произошел пожар, скончалась в больнице. Неделю она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.
- Женщина умерла сегодня, 20 августа, в ожоговом центре больницы № 21, - рассказали в пресс-службе минздрава.
Напомним, что утром 14 августа на заводе «Урал» в Соликамске в пороховом цехе произошло возгорание. Пострадали две работницы. С ожогами 80 процентов тела их доставили в Березники, а затем в ожоговый центр больницы №21 в Пермь. Одна из работниц скончалась несколько дней назад.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда (ч.1 ст. 143 УК РФ). Сейчас выясняются причины возгорания.
Ранее мы писали о том, что пострадавшего на пожаре в поселке Сылва мужчину, доставили в пермскую больницу. 47-летний садовод сушил овощную яму газовой горелкой и спалил дом.