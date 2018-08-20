2018-08-20T17:17:43+03:00
Происшествия

В Перми скончалась вторая пострадавшая при пожаре на заводе «Урал»

Еще одна работница завода умерла в больнице несколько дней назад
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Работница завода, в котором неделю назад произошел пожар, скончалась в больнице. Неделю она находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

- Женщина умерла сегодня, 20 августа, в ожоговом центре больницы № 21, - рассказали в пресс-службе минздрава.

Напомним, что утром 14 августа на заводе «Урал» в Соликамске в пороховом цехе произошло возгорание. Пострадали две работницы. С ожогами 80 процентов тела их доставили в Березники, а затем в ожоговый центр больницы №21 в Пермь. Одна из работниц скончалась несколько дней назад.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда (ч.1 ст. 143 УК РФ). Сейчас выясняются причины возгорания.

Ранее мы писали о том, что пострадавшего на пожаре в поселке Сылва мужчину, доставили в пермскую больницу. 47-летний садовод сушил овощную яму газовой горелкой и спалил дом.

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