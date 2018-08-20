В Перми замглавы районного следственного отдела СК арестован на два месяца

СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-20T15:36:51+03:00

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В Перми Ленинский районный суд арестовал на два месяца первого заместителя руководителя следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому району Эдгара Саркисяна.

Эдгара Саркисяна арестовали во время передачи денег. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки. Саркисян якобы вымогал 10 млн рублей у предпринимателя. Бизнесмен обратился в ФСБ и Саркисяна задержали.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя и вынес решение об аресте Саркисяна на два месяца, - сообщили в агентстве ТАСС.

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