2018-08-20T14:20:44+03:00
Общество

В Перми открыли движение на перекрестке Островского и Революции раньше срока

Сейчас проводится подготовка к следующему этапу – обновлению участка тепломагистрали «ул. Революции – ул. Тимирязева»
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Константин КЯКИНЕН
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В воскресенье, 19 августа, был открыт для проезда перекресток улиц Революции и Н. Островского. Работы по укладке дорожного покрытия после монтажа теплосети на одной из ключевых транспортных развязок города Перми завершены с опережением графика.

Сейчас проводится подготовка к следующему этапу – обновлению участка тепломагистрали «ул. Революции – ул. Тимирязева». Все работы по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону на ул. Н. Островского будут завершены в сентябре. Всего в 2018 году по ул. Н. Островского на отрезке И. Малышева-К. Тимирязева будет уложено 360 м теплосети диаметром 700 мм. Обновленная сеть протянется от ул. Петропавловская до ул. Тимирязева.

Напомним, что ранее глава Перми Дмитрий Самойлов попросил ускорить работы на этом перекрестке и завершить их до 22 августа.

Ранее мы писали, что 22 августа из-за празднования Дня флага в Перми будет закрыто движение по ул. Окулова. Также будет запрещена остановка и стоянка автомобилей по улице Газеты Звезда на участке от улицы Монастырская до шлагбаума у въезда на набережную Камы.

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