2018-08-20T14:23:34+03:00
Происшествия

В Прикамье будут судить женщин, совершивших ряд тяжелых преступлений

Грабеж, покушение на убийство и кражи - послужной список представительниц слабого пола внушителен
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В ночь на 23 декабря 2017 года в Кизеле две барышни распивали спиртное в компании мужчины у него дома. 26-летняя молодая девушка подговорила свою 39-летнюю подругу совершить кражу. Они забрали продукты питания, одежду и другие бытовые предметы на 3,5 тысячи рублей.

3 февраля дамы уже поругались между собой. В пьяном состоянии младшая грабительница избила свою соучастницу и забрала у той ботинки и брюки. Но на этом она не успокоилась. В квартире своей знакомой она нанесла 37-летней знакомой несколько ударов в живот. Хозяйка квартиры помешала довести преступление до конца. Пострадавшей было оказана медицинская помощь, сообщили в краевом следственном комитете.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.. В зависимости от роли каждой, они обвиняются в краже, покушении на убийство и грабеж, совершенный с применением насилия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми открыли движение на перекрестке Островского и Революции раньше срока
В Перми на проспекте Парковый парень убил прохожего
В Перми задержали автослесаря, который угнал машину и разбил ее
В Прикамье руководитель «Водоканала» дисквалифицирован на один год
В Перми закрыли кафе для индийцев в Центральной гостинице
В Перми пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака»
Студенты пермского агропромышленного техникума побывают на экскурсии в агрофирме «Труд»
Жители Пермского края могут оплачивать штрафы за парковку через Госуслуги
В Кунгуре молодой человек с ножом ограбил магазин
23 августа в Перми будет ограничено движение трамваев по улице Сибирская
В Перми работника отправили в неоплаченный отпуск без его согласия
В Прикамье осуждены дачные воры
22 августа из-за празднования Дня флага в Перми будет закрыто движение по ул. Окулова
На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись четыре машины, один человек погиб
В Прикамье наркодилер оказал сопротивление полицейскому
В Мотовилихе устраняют последствия коммунальной аварии на ул. Уральской
В Перми за отказ подчиниться полицейскому водитель получил трое суток ареста
В Перми разыскивают 71-летнюю пенсионерку, которая почти не выходила из дома
На мосту в Губахе столкнулись две отечественные легковушки, пострадали четыре человека