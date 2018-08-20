В Прикамье будут судить женщин, совершивших ряд тяжелых преступлений

СЕГОДНЯ 14:04 2018-08-20T14:23:34+03:00

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В ночь на 23 декабря 2017 года в Кизеле две барышни распивали спиртное в компании мужчины у него дома. 26-летняя молодая девушка подговорила свою 39-летнюю подругу совершить кражу. Они забрали продукты питания, одежду и другие бытовые предметы на 3,5 тысячи рублей.

3 февраля дамы уже поругались между собой. В пьяном состоянии младшая грабительница избила свою соучастницу и забрала у той ботинки и брюки. Но на этом она не успокоилась. В квартире своей знакомой она нанесла 37-летней знакомой несколько ударов в живот. Хозяйка квартиры помешала довести преступление до конца. Пострадавшей было оказана медицинская помощь, сообщили в краевом следственном комитете.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.. В зависимости от роли каждой, они обвиняются в краже, покушении на убийство и грабеж, совершенный с применением насилия.