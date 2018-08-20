В Перми на проспекте Парковый парень убил прохожего

СЕГОДНЯ 13:41 2018-08-20T13:41:29+03:00

Молодой человек ударил мужчину, тот упал и ударился головой об асфальт

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В июне этого года вечером на проспекте Парковый 29-летний парень поругался на улице с 37-летним пьяным прохожим. Молодой человек несколько раз ударил нетрезвого мужчину, тот упал и стукнулся головой об асфальт. С травмой головы мужчина был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению молодого человека в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали, что в Перми за отказ подчиниться полицейскому водитель получил трое суток ареста. Инспекторы ГИБДД остановил водителя автомобиля за незаконную тонировку переднего стекла машины. Сотрудники полиции предложили водителя на месте сорвать тонировку, но водитель отказался и захотел скрыться.