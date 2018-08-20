2018-08-20T13:19:00+03:00
Происшествия

В Перми задержали автослесаря, который угнал машину и разбил ее

Сейчас молодому технику грозит до 5 лет лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми 27-летний работник автосервиса в Свердловском районе взял машину, которая была оставлена в мастерской для проведения кузовного ремонта. На ул. Грибоедова, не справился с управлением и врезался в дорожный знак, после чего скрылся с места аварии.

Разбитый автомобиль «Шевроле Эпика» обнаружили сотрудники ГИБДД. Через некоторое время они задержали угонщика. На допросе молодой человек рассказал, что хотел воспользоваться такси, но у него не хватило денег, поэтому он решил взять машину из сервиса.

Любителя покататься арестовали на 7 суток. Возбуждено уголовное дело, автослесарю грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, он должен возместить хозяину иномарки ущерб за разбитый автомобиль, сообщили в краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Прикамье осуждены дачные воры. Молодые люди совершили 7 краж.

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