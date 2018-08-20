В Прикамье руководитель «Водоканала» дисквалифицирован на один год

СЕГОДНЯ 12:49 2018-08-20T12:49:48+03:00

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В Горнозаводске по инициативе прокуратуры дисквалифицирован руководитель МУП «Водоканал». Проверкой выявлена задолженность в размере более 1,2 млн рублей перед 48 работниками предприятия. Сотрудникам не выплачена зарплата частично за апрель, за май и за первую половину июня.

В отношении директора МУП «Водоканал» возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи судебного участка руководителю предприятия - должника назначено наказание в виде дисквалификации на 1 год. Постановление в законную силу не вступило.

Следует отметить, что в ноябре 2017 года по инициативе прокуратуры района директор предприятия уже привлекался к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тыс. руб. за невыплату в установленный срок заработной платы 41 сотруднику в размере 795 тыс. рублей, сообщили в краевой прокуратуре.

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