2018-08-20T12:07:25+03:00
Общество

В Перми закрыли кафе для индийцев в Центральной гостинице

Столовая, в которой питались 500 студентов из Индии, располагалось в подвале гостиницы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми на 90 суток была закрыта столовая для 500 индийских студентов. Заведение общепита располагалось в подвале гостиницы «Центральная» по адресу ул. Сибирская, 9.

Во время проверки столовой были выявлены многочисленные нарушения. В частности, там отсутствовали цех для первичной обработки сырья, продовольственные склады и и бытовые помещения — гардероб и туалет для персонала.

Кроме того, там не было моечной ванны, не хватает разделочного и производственного инвентаря, использовалась посуда с трещинами, сколами и отбитыми краями. При хранении продуктов не соблюдаются правила товарного соседства, отсутствуют сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, не обеспечивается содержание помещений организации в чистоте, проведение косметического ремонта и многое другое.

Судебный пристав опечатал 5 помещений в подвале здания. Директор ООО «Центральная гостиница» предупреждена об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и злостное неисполнение решения суда.

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