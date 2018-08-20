Студенты пермского агропромышленного техникума побывают на экскурсии в агрофирме «Труд»

СЕГОДНЯ 11:52 2018-08-20T11:55:45+03:00

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При поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 20 августа 2018 года в Пермском крае состоится профориентационная экскурсия для студентов Агропромышленного техникума г. Перми.

Участники экскурсии посетят одно из лидирующих сельскохозяйственных предприятий Пермского края - агрофирму «Труд», находящуюся в Кунгурском районе, селе Троельга. Предприятие осуществляет такие виды деятельности, как:

откорм, выращивание и разведение племенных сельскохозяйственных животных с последующей реализацией;

переработка продукции животноводства: молочная переработка, мясные полуфабрикаты;

производство продукции растениеводства с последующей реализацией: семена элитных сортов зерновых и зернобобовых культур, фуражное и продовольственное зерно.

Ребят ждут не только увлекательные экскурсии с погружением в самые интересные производственные процессы предприятия, но и знакомство с историей становления и развития предприятия. Опытные аграрии поделятся самыми ценными знаниями, дадут полезные советы будущим сельскохозяйственным специалистам. Кроме того, в программу экскурсии входят презентация хозяйства, посещение фермы по выращиванию племенных животных, посещение растениеводческого комплекса. Данные мероприятия направлены на погружение студентов в специфику работы сельскохозяйственных предприятий, получение практических навыков от ведущего аграрного предприятия и создание положительного образа сельскохозяйственных профессий в Пермском крае. В экскурсии примут участие более 40 студентов, включая преподавательский состав учебного заведения.

После посещения агрофирмы «Труд» студентов аграрного техникума ждет семинар «Современные подходы и инновационные направления в развитии АПК Пермского края и России». Тема семинара будет раскрыта через следующие блоки:

1. Основные составляющие инновационной деятельности;

2. Передовые научные разработки в сфере АПК;

3. Зарубежный опыт развития агробизнеса;

4. Передовой опыт российских хозяйств;

5. Государственная поддержка и инновационный потенциал.

Понедельник станет насыщенным и полезным днем, который зарядит участников перед началом учебного года на продуктивную работу по освоению сельскохозяйственной отрасли.

План дня

10.30 - выезд от здания ГБПОУ «ПАПТ» (ул. Карпинского, 79).

11.00 - выезд от здания филиала ГБПОУ «ПАПТ» (с. Бершеть, ул. Молодежная, 4).

12.00 - 14.00 - экскурсия на предприятие ООО «Агрофирма «Труд».

14.00 - 14.30 - обед в ООО «Агрофирма «Труд».

14.30 - 16.00 - переезд в г. Пермь.

16.00 - 17.00 - семинар «Современные подходы и инновационные направления в развитии АПК в Пермском крае и России» (г. Пермь, ш. Космонавтов, 256, 2-й этаж, конференц-зал), спикер - Георгий Михайлович Полетаев, исполнительный директор ассоциации научных, инновационных учреждений и предприятий Пермского края, представитель Фонда содействия.

17.00 - 18.30 - возвращение в здание ГБПОУ «ПАПТ» (ул. Карпинского, 79)