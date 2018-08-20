2018-08-20T11:53:01+03:00
Общество

В Перми пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака»

Бездомных животных можно будет взять себе
Константин КЯКИНЕН
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26 августа в Перми состоится акция «Собака-обнимака», которая по традиции пройдет в парке около театра оперы и балета. Она будет посвященная дню защиты бездомных животных. Впервые пройдет не только благотворительная фотосессия с красивыми породистыми собаками, но и выставка бездомных животных из приютов, которых можно будет забрать домой.

Принять участие в фотосессии с роскошными хаски, самоедами, лабрадорами и другими невероятными собаками можно будет за символическую плату - 100 рублей. Также на Обнимаке пройдет знакомство с породами собак, площадка для детского рисования, ярмарка интересных вещиц.

Все вырученные средства на празднике пойдут на помощь приюту для кошек «Матроскин» и приюту для собак «Доброе сердце. На праздник можно будет принести подарки для приютов –корма для собак и кошек, подстилки, крупы, лотки и наполнители. .

- Все лето жители города просили нас устроить Собаку-обнимку, ведь это очень добрая и очень трогательная акция, на которой люди не просто проводят время, но и помогают приютам, - говорит организатор мероприятия Галя Море. - В этот раз нам бы хотелось сделать особый акцент на бездомных животных, поэтому мы решили устроить небольшую выставку животных из приютов, на которой любой желающий сможет выбрать себе беспородного питомца из приюта.

Самая обнимательная акция этого лета состоится 26 августа с 14 до 16 часов в сквере напротив театра оперы и балета по адресу: ул. Петропавловская, 25а.

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