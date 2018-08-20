2018-08-20T11:42:19+03:00
Общество

Жители Пермского края могут оплачивать штрафы за парковку через Госуслуги

Оплата возможна с помощью банковских карт, с мобильного телефона и средствами с электронных кошельков
Константин КЯКИНЕН
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Региональные штрафы за нарушение правил автопарковки жители Прикамья могут через Единый портал госуслуг.

Как пояснили в региональном министерстве информационного развития и связи, для оплаты нужно авторизоваться на сайте Госуслуг, затем на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел «Автоштрафы», указать данные автомобиля и водителя. Штрафы за нарушение правил автопарковки, выставляемые региональными ведомствами, отображаются во вкладке «Другие штрафы».

Также пользователи могут посмотреть информацию о дате вынесения постановления, порядке обжалования штрафа и оплатить несколько штрафов одной транзакцией. Оплата возможна с помощью банковских карт, с мобильного телефона и средствами с электронных кошельков.

С начала работы нового сервиса пользователи совершили уже более 200 тыс. платежей на сумму свыше 400 млн рублей. Количество платежей растет ежемесячно — только за июль проведено порядка 35 тыс. операций на сумму свыше 80 млн рублей.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, всего за 2017 год через Единый портал госуслуг было совершенно более 25 млн платежей на общую сумму 30,3 млрд рублей.

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