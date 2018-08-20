2018-08-20T10:31:41+03:00
Происшествия

В Кунгуре молодой человек с ножом ограбил магазин

Полиция задержала налетчика, возбуждено уголовное дело
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Кунгуре продавец магазин позвонила в полицию и заявила, что на торговую точку было совершено разбойное нападение. Мужчина ворвался в магазин с ножом и похитил 15 тысяч рублей, после чего скрылся.

- Стражи порядка задержали подозреваемого в разбое, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Им оказался ранее судимый за кражу житель Березовского района 1992 года рождения. Часть похищенных денежных средств изъята. Грабитель помещен в изолятор временного содержания. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Чайковском молодые люди признаны виновными в совершении серии краж. Всего установили, что 32-летний мужчина и его 28-летний подельник ограбили 7 дачных домиков. Общая сумма ущерба составила порядка 33 тысяч рублей. Суд назначил 28-летнему грабителю наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а его сообщнику – в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении.

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