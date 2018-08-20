В Прикамье осуждены дачные воры

СЕГОДНЯ 08:55 2018-08-20T09:03:16+03:00

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В Чайковском молодые люди признаны виновными в совершении серии краж. Всего установили, что 32-летний мужчина и его 28-летний подельник ограбили 7 дачных домиков. Общая сумма ущерба составила порядка 33 тысяч рублей.

В декабре прошлого года они взламывали входные двери и проникали в дачные дома. Из строений они похищали изделия из металла. Преступления воры совершали преимущественно в вечернее или ночное время.

Суд назначил 28-летнему грабителю наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а его сообщнику – в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Прикамье школьный учитель с другом совершил разбойное нападение на магазин. Им удалось похитить только 4 тысяч рублей. Суд приговорил одного налетчика к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его подельнику назначено наказание в виде одного года десяти месяцев исправительных работ.