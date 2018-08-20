2018-08-20T07:56:47+03:00
Общество

22 августа из-за празднования Дня флага в Перми будет закрыто движение по ул. Окулова

Также будет запрещена остановка и стоянка автомобилей по улице Газеты Звезда на участке от улицы Монастырская до шлагбаума на набережную Камы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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22 августа в Перми в связи с мероприятием к Дню государственного флага РФ будет закрыто движение транспорта на улице Окулова от улицы Куйбышева до Соборной площади. Запрет будет действовать с 0 до 22 часов.

Кроме того, с 15 до 19 часов будет запрещена остановка и стоянка с 15:00 до 19:00 22 августа для всех видов транспортных средств по улице Газеты Звезда на участке от улицы Монастырская до шлагбаума при въезде на набережную Камы, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.

Тем временем, на улицу Пермская вернут автомобильное движение. Один квартал улицы пытались сделать полностью пешеходной. Но в результате там образовались парковки, поэтому было решено пойти на компромисс. В концепцию вошли уже два квартала от Комсомольского проспекта до Сибирской. В будни откроют одну полосу движения в сторону Комсомольского проспекта, а в выходные улица останется пешеходной.

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