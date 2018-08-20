На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись четыре машины, один человек погиб

СЕГОДНЯ 07:35 2018-08-20T07:48:02+03:00

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18 августа в 22.25 на 301 км автодороги Екатеринбург - Пермь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, 41-летний водитель фуры «Фредлайнер», двигаясь со стороны Перми, выехал на полосу встречного движения. Там он по касательной задел «Шевроле Ланос», а затем лоб в лоб столкнулся с «ВАЗ-21074». От удара отечественный автомобиль отбросило на другую машину, также марки "Шевроле". В результате аварии произошло возгорание кабины большегруза.

На месте ДТП погибла 59-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении «ВАЗ-2107». Еще трое пассажиров «Лады» - 26-летние мужчина и женщина 10-летняя девочка и водитель «Жигулей» госпитализированы в лечебное учреждение Ревды.

Кроме них, в аварии также пострадал водитель автомашины «Шевроле Ланос». Его доставили для оказания необходимой помощи в центральную районную больницу Первоуральска. В настоящее время стражи порядка ищут водителя «Фредлайнера», который сбежал с места аварии, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.