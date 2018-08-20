2018-08-20T07:15:50+03:00
Происшествия

В Прикамье наркодилер оказал сопротивление полицейскому

Приговором суда ему назначено 5 лет и 6 месяцев лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Горнозаводске 33-летний мужчина признан виновным в незаконном обороте наркотических средств и применении насилия в отношении сотрудника полиции.

В январе этого года наркодилер продал запрещенное вещество. При задержании он оказал сопротивление сотруднику, бросившись на него с ножом. Барыгу скрутили, наркотическое средство сотрудниками полиции было изъято.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Тем временем, Кировский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Инспекторы ГИБДД остановили водителя автомобиля за незаконную тонировку переднего стекла машины. Сотрудники полиции предложили водителя на месте сорвать тонировку, но водитель отказался. Нарушителя арестовали на трое суток.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми открыли движение на перекрестке Островского и Революции раньше срока
В Прикамье будут судить женщин, совершивших ряд тяжелых преступлений
В Перми на проспекте Парковый парень убил прохожего
В Перми задержали автослесаря, который угнал машину и разбил ее
В Прикамье руководитель «Водоканала» дисквалифицирован на один год
В Перми закрыли кафе для индийцев в Центральной гостинице
В Перми пройдет благотворительная акция «Собака-обнимака»
Студенты пермского агропромышленного техникума побывают на экскурсии в агрофирме «Труд»
Жители Пермского края могут оплачивать штрафы за парковку через Госуслуги
В Кунгуре молодой человек с ножом ограбил магазин
23 августа в Перми будет ограничено движение трамваев по улице Сибирская
В Перми работника отправили в неоплаченный отпуск без его согласия
В Прикамье осуждены дачные воры
22 августа из-за празднования Дня флага в Перми будет закрыто движение по ул. Окулова
На трассе Пермь-Екатеринбург столкнулись четыре машины, один человек погиб
В Мотовилихе устраняют последствия коммунальной аварии на ул. Уральской
В Перми за отказ подчиниться полицейскому водитель получил трое суток ареста
В Перми разыскивают 71-летнюю пенсионерку, которая почти не выходила из дома
На мосту в Губахе столкнулись две отечественные легковушки, пострадали четыре человека