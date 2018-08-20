В Прикамье наркодилер оказал сопротивление полицейскому

СЕГОДНЯ 07:15 2018-08-20T07:15:50+03:00

Приговором суда ему назначено 5 лет и 6 месяцев лишения свободы

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В Горнозаводске 33-летний мужчина признан виновным в незаконном обороте наркотических средств и применении насилия в отношении сотрудника полиции.

В январе этого года наркодилер продал запрещенное вещество. При задержании он оказал сопротивление сотруднику, бросившись на него с ножом. Барыгу скрутили, наркотическое средство сотрудниками полиции было изъято.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Тем временем, Кировский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Инспекторы ГИБДД остановили водителя автомобиля за незаконную тонировку переднего стекла машины. Сотрудники полиции предложили водителя на месте сорвать тонировку, но водитель отказался. Нарушителя арестовали на трое суток.