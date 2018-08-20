В Перми за отказ подчиниться полицейскому водитель получил трое суток ареста

СЕГОДНЯ 06:41 2018-08-20T06:41:16+03:00

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Кировский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении. Инспекторы ГИБДД остановил водителя автомобиля за незаконную тонировку переднего стекла машины.

Сотрудники полиции предложили водителя на месте сорвать тонировку, но водитель отказался.

- Он намеревался продолжить движение на автомобиле, чем оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, - сообщили в пресс-службе Кировского суда.

Водителю назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на трое суток.

Ранее мы писали, что в субботу, 18 августа, около часа ночи в микрорайоне Пролетарский Дзержинского района произошло разбойное нападение. Молодой пассажир автомобиля «Пежо» напал на водителя, когда машина остановилась возле дома 27 по улице Докучаева. Нападавший несколько раз ударил водителя ножом, затем отобрал у него сотовый телефон и все деньги, которые при нем были – около трех тысяч рублей. А затем скрылся.