2018-08-20T06:16:09+03:00
Происшествия

В Перми разыскивают 71-летнюю пенсионерку, которая почти не выходила из дома

Родственники Антонины Терсковой написали заявление в полицию
Константин КЯКИНЕН
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фото: ЧП ДТП Пермьфото: ЧП ДТП Пермь
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Несколько дней назад пропала 71-летняя Антонина Васильевна Терскова. Антонина Васильевна ушла из дома в Перми по улице Козьмы Минина, 5 в Свердловском районе в неизвестном направлении, с тех пор нет информации о ее местонахождении. Из дома Антонина Васильевна почти никогда не выходила.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении женщины, родственники просят сообщить в полицию 02 (с сотового 102).

Ранее мы писали, что в лесу Верещагинского района пропала женщина с 8-летней дочерью. Через несколько дней их нашли полицейские. Сотрудникам полиции удалось дозвониться до пропавшей. Та сообщила, что вместе с дочерью заблудилась в лесу.

На поиски пропавших направили сотрудников МЧС, национальной гвардии, единой диспетчерской службы. К ним присоединились местные жители, охотники, лесничий, и егеря.Местонахождение женщины удалось определить по сигналу мобильника.

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