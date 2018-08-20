На мосту в Губахе столкнулись две отечественные легковушки, пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 06:00 2018-08-20T06:00:39+03:00

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Серьезное ДТП произошло вчера, 19 августа, около 13.30 на мосту в Губахе. Два автомобиля ВАЗ столкнулись, пострадали четыре человека. От удара одну машину выбросило в кювет. Как сообщают очевидцы аварии, водитель серой машины выехал на встречку и столкнулся с синим авто.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что в Прикамье водитель легковушки, избегая столкновения с КамАЗом, съехал в кювет. 16 августа в 18.10 по трассе Кунгур – Соликамск – мостовой переход через Каму в направлении Березников двигался КамАЗ. При повороте направо 26-летний водитель большегруза едва не столкнулся с автомобилем «Опель Астра». 27-летний водитель иномарки, чтобы избежать столкновения с грузовиком, вынужден был съехать в кювет.