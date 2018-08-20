2018-08-20T06:00:39+03:00
Происшествия

На мосту в Губахе столкнулись две отечественные легковушки, пострадали четыре человека

От удара одну машину выбросило в кювет
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: соцсети "Информ Губаха"фото: соцсети "Информ Губаха"
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло вчера, 19 августа, около 13.30 на мосту в Губахе. Два автомобиля ВАЗ столкнулись, пострадали четыре человека. От удара одну машину выбросило в кювет. Как сообщают очевидцы аварии, водитель серой машины выехал на встречку и столкнулся с синим авто.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее мы писали, что в Прикамье водитель легковушки, избегая столкновения с КамАЗом, съехал в кювет. 16 августа в 18.10 по трассе КунгурСоликамск – мостовой переход через Каму в направлении Березников двигался КамАЗ. При повороте направо 26-летний водитель большегруза едва не столкнулся с автомобилем «Опель Астра». 27-летний водитель иномарки, чтобы избежать столкновения с грузовиком, вынужден был съехать в кювет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми разыскивают 71-летнюю пенсионерку, которая почти не выходила из дома
График отключения воды в Перми с 20 по 25 августа
Бывший главный тренер пермского «Амкара» переходит в хабаровский клуб
В Перми сотрудники ФСБ задержали 40-летнюю женщину за взятку
Теодор Курентзис может стать Почетным гражданином Пермского края
Пермская «Звезда» победила «Урал-2»
В Перми при ремонте улицы Уральская повредили водопровод
В лесу Верещагинского района пропала женщина с 8-летней дочерью
Ночью в Перми пассажир напал с ножом на водителя ради 3 тысяч рублей
В Прикамье в реке нашли тело кандидата в депутаты
В Кизеле молодой безработный напал на прохожего и отобрал еду
В центре Перми автомобиль вылетел на тротуар и сбил 9-летнего мальчика
В Пермском крае разрабатывают проекты «умных» городов
Пьяный пермяк изнасиловал в кафе 18-летнюю девушку
В Прикамье осуждены молодые люди, которые ограбили почту
На реконструкцию Комсомольского проспекта потребуется свыше миллиарда рублей
На улицу Пермская вернут автомобильное движение
9 сентября в Перми пройдут ярмарки сельхозпродукции местных производителей
Топ-4 мест в Перми, где можно увидеть уникальные деревья
В пермский зоопарк привезли новую альпаку из Нижнего Новгорода
Жителей Прикамья осудят за то, что они убили собаку друга и сделали из нее шашлык