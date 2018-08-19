График отключения воды в Перми с 20 по 25 августа

СЕГОДНЯ 13:19 2018-08-19T13:19:24+03:00

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Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», в связи с аварийно-восстановительными работами в районе ипподрома, в понедельник, 20 августа, с 9.00 до 19.30 вода будет отключена в домах по адресам:

Ул. 3-я Верховая, 5

Ул. 4-я Ипподромная, 8

Ул. Встречная, 31, 31а, 33, 35, 35а, 35в, 37/2

Ул Кордонная, 47.

21 августа с 10.00 до 19.00 воды не будет в домах микрорайона Вышка-2:

Ул. 1-я Новгородская, 25

Ул. 2-я Новгородская, 10

Ул. 3-я Новгородская, 1

Ул. 4-я Новгородская, 3

Ул. 5-я Новгородская, 9

Ул. Иньвенская, 13, 17

Ул. Мечникова, 61

Ул. Целинная, 11, 13, 15, 6

Также во вторник, 21 августа, с 10.00 до 18.00 воду отключат в домах:

Ул. Козьмы Минина, 1а, 3

Ул. Краснополянская, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 8

Ул. Кустовая, 1, 2, 2а, 3, 5, 7 -

А в субботу, 25 августа с 9.00 до 17.00 пересохнут краны в домах:

Пер. 1-й Мозырьский, 35

Пер. 2-й Мозырьский, 30

Ул. Бенгальская, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 6, 8

Ул. Бумажников, 1, 11, 12, 17, 2, 20, 4, 9

Ул. Васильевская, 4

Ул. Евгения Пузырева, 14, 23, 4

Ул. Железнодорожная, 1, 1а

Ул. Корсуньская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 5, 9

Ул. Малореченская, 12

Ул. Мозырьская, 26, 3, 5, 9, 9а

Ул. Оршанская, 1, 11, 13, 17, 3, 5, 7, 9

Ул. Пинская, 1

Ул. Пришвина, 1

Ул. Прохладная, 2

Ул. Сестрорецкая, 1, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 21, 21а, 24, 26, 4, 8, 9

Ул. Сиреневая, 1

Ул. Сосновая, 1

Ул. Сухумская, 10, 19, 3, 4а, 5, 6, 6а, 8