Бывший главный тренер пермского «Амкара» переходит в хабаровский клуб

СЕГОДНЯ 12:44 2018-08-19T12:44:27+03:00

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Вадим Евсеев в понедельник, 20 августа, подпишет контракт со «СКА-Хабаровск», сообщили местные СМИ. Сейчас хабаровский клуб находится на 9-й строчке в Футбольной национальной лиге, хотя перед началом сезона у СКА была задача вернуться в Премьер-лигу. Главный тренер Сергей Передня отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

Напомним, после ухода со своего поста Гаджи Гаджиева Вадим Евсеев стал главным тренером пермского «Амкара». Но после того, как клуб прекратил свое существование, Евсеев перешел в тренерский штаб махачкалинского «Анжи».

Президент «Анжи» Осман Кадиев подтвердил сообщение об уходе Евсеева.

- К сожалению, Евсеев покинул клуб. Он очень хороший парень, настоящий мужик и профессионал. Желаем ему всего самого хорошего в дальнейшем. Он станет в «СКА-Хабаровске» главным тренером, - сказал Кадиев.