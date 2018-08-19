2018-08-19T12:44:27+03:00
Спорт

Бывший главный тренер пермского «Амкара» переходит в хабаровский клуб

Вадим Евсеев станет главным тренером ФК «СКА-Хабаровск»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Вадим Евсеев был главным тренером "Амкара".Вадим Евсеев был главным тренером "Амкара".Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Вадим Евсеев в понедельник, 20 августа, подпишет контракт со «СКА-Хабаровск», сообщили местные СМИ. Сейчас хабаровский клуб находится на 9-й строчке в Футбольной национальной лиге, хотя перед началом сезона у СКА была задача вернуться в Премьер-лигу. Главный тренер Сергей Передня отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

Напомним, после ухода со своего поста Гаджи Гаджиева Вадим Евсеев стал главным тренером пермского «Амкара». Но после того, как клуб прекратил свое существование, Евсеев перешел в тренерский штаб махачкалинского «Анжи».

Президент «Анжи» Осман Кадиев подтвердил сообщение об уходе Евсеева.

- К сожалению, Евсеев покинул клуб. Он очень хороший парень, настоящий мужик и профессионал. Желаем ему всего самого хорошего в дальнейшем. Он станет в «СКА-Хабаровске» главным тренером, - сказал Кадиев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
График отключения воды в Перми с 20 по 25 августа
В Перми сотрудники ФСБ задержали 40-летнюю женщину за взятку
Теодор Курентзис может стать Почетным гражданином Пермского края
Пермская «Звезда» победила «Урал-2»
В Перми при ремонте улицы Уральская повредили водопровод
В лесу Верещагинского района пропала женщина с 8-летней дочерью
Ночью в Перми пассажир напал с ножом на водителя ради 3 тысяч рублей
В Прикамье в реке нашли тело кандидата в депутаты
В Кизеле молодой безработный напал на прохожего и отобрал еду
В центре Перми автомобиль вылетел на тротуар и сбил 9-летнего мальчика
В Пермском крае разрабатывают проекты «умных» городов
Пьяный пермяк изнасиловал в кафе 18-летнюю девушку
В Прикамье осуждены молодые люди, которые ограбили почту
На реконструкцию Комсомольского проспекта потребуется свыше миллиарда рублей
На улицу Пермская вернут автомобильное движение
9 сентября в Перми пройдут ярмарки сельхозпродукции местных производителей
Топ-4 мест в Перми, где можно увидеть уникальные деревья
В пермский зоопарк привезли новую альпаку из Нижнего Новгорода
Жителей Прикамья осудят за то, что они убили собаку друга и сделали из нее шашлык