В Перми сотрудники ФСБ задержали 40-летнюю женщину за взятку

СЕГОДНЯ 12:04 2018-08-19T12:07:43+03:00

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40-летняя пермская предпринимательница решила избавить свою коммерческую организацию от крупного штрафа за выявленные нарушения трудового законодательства. В одном из пермских кафе она передала главному государственному инспектору труда Федеральной службы по труду и занятости государственной инспекции труда в Пермском крае взятку в сумме 5 тысяч рублей, надеясь на то, что ее фирму не привлекут к административной ответственности. Но после передачи взятки женщина была задержана с поличным сотрудниками управления ФСБ России по Пермскому краю, а деньги изъяты.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса – «Дача взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей». Дело расследовали в следственном отделе по Мотовилихинскому району Перми.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.