Пермская «Звезда» победила «Урал-2»

СЕГОДНЯ 07:36 2018-08-19T07:36:58+03:00

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В субботу в Сысерти пермская футбольная команда «Звезда» встречалась с «Уралом-2» - дублером основного екатеринбургского футбольного клуба, составленного из молодых воспитанников ДЮСШ «Урал».

В самом начале матча хозяева поля создали опасный момент у ворот пермяков, но вратарь Максим Шумайлов вытащил мяч из угла. На12-й минуте матча игрок «Звезды» Андрей Секретов забил первый гол в этой игре. Но через 20 минут «уральцы» сравняли счет.

- В середине второго тайма нападающий «Звезды» Александр Субботин ворвался в штрафную соперника, получил по ногам и заработал пенальти, который реализовал капитан команды Тюкалов. И за три минуты до окончания основного времени Субботин изящно проткнул мяч мимо голкипера хозяев, забив свой первый гол в сезоне, - рассказали в футбольном клубе.

Таким образом «Звезда» одержала первую гостевую победу в сезоне.